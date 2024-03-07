Endüstriyel yemek sektöründen tepki... Gıda terörü önlenmeli!

Yılbaşında işçiliğe gelen zamlar, yüksek seyreden enflasyon, yaklaşan Ramazan ayı ve Kurban Bayramı nedeniyle gıda fiyatlarında bilinçli oluşturulan sistematik artışlara, Endüstriyel Yemek Sektörü temsilcilerinde yine tepki geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı önlem alınmasını gerektiğini belirterek, bu durumun her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde tekrarlandığına da dikkat çekti.

Fiyat artışlarının maliyet artışlarına dayandırılmadan yapılmasını fırsatçılık olarak nitelendiren Başkan Coşkun Dönmez, devletin spekülatörlere karşı daha sert önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Dönmez, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarının endüstriyel yemek sektörüne verdiği zararın yanı sıra vatandaşların ekonomisini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ekonominin son derece önemli hale geldiği bir süreç yaşandığını, bu yüzden hem vatandaşların hem de endüstriyel yemek sektörü müşterilerinin ucuz fiyat arayışına girerek güvensiz gıdaları tercih edebildiğini ifade eden Coşkun Dönmez, “BUYSAD olarak bu konuya çözüm bulmak için bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne giderek ortak çalışma önerisi sunacağız. Çünkü toplum sağlığı her şeyin önünde gelir” dedi.

TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK GEREKİYOR

Tarımsal üretimin istikrarsız seyrettiğini ve hayvan varlığının artırılması gerektiğini de vurgulayan Coşkun Dönmez, Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesi ve tarımsal üretimin artması için üreticilere yapılan desteklerin daha da artırılmasını istedi. Tarım ve hayvancılık sektörünün endüstriyelleştirilip üretimlerin daha kapsamlı yapılmasını ve sanayicilerin bu iş kollarına özendirilmesini isteyen Başkan Dönmez, “Bu iş ithalat ile çözülemez. Arz-talep dengesinin sağlanması ve fiyatların kontrol altına alınması için uzun vadeli çözümlere odaklanılması gerekli” dedi.

GIDA TERÖRÜ ÖNLENMELİ

Medyaya çok sık toplu tüketim yapılan yerlerde yaşanan gıda zehirlenmelerinin haberlerinin yer almaya başladığına da dikkat çeken Coşkun Dönmez, gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı. Endüstriyel yemek üretme ruhsatı olmayan işletmelere asla fırsat verilmemesini isteyen Başkan Dönmez, “Toplum sağlığını tehdit edenlere karşı daha sert önlemler alınmasının önemine bir daha dikkat çekiyorum. Uygunsuz koşullarda üretilen yemekler ve tağşişli ürünler toplum sağlığını tehdit ederek, gıda kaynaklı uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açıyor. Hijyen ve sanitasyon kurallarına uymayan işletmelerin ve sokak satıcılarının önüne geçmek hepimizin görevidir. İnsan sağlığına önem vermek herkesin ana görevidir. Devletin ilgili kurumlarının daha çok denetim yapması şart” dedi.