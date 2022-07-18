Endüstriyel itfaiyecilik dünya ile yarışıyor

Endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetlerinde sektör lideri olan Falckon, gençlere istihdam sağlamanın yanı sıra onlara sektörel anlamda tüm bilgileri hem teorik hem de pratik olarak öğretiyor.İSTANBUL (İGFA) - 2013 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan ve endüstriyel yangın ile itfaiye hizmetlerinde öncü olan Falckon, sektöründe lider konumunda bulunuyor.

Endüstriyel itfaiyecilik alanında faaliyet gösteren ve şirketlerin operasyonlarına katkı sağlayan Falckon, “yangınla mücadele hizmetleri”, “yangın eğitimi” ve “yangın danışmanlığı” alanlarında şirketlere çözüm ortağı oluyor.

Avrupa ve Orta Doğu’dan itfaiye profesyonellerini hem eğiten hem de personellere akreditasyon imkanı sağlayan şirket, faaliyet göstermeye başladığı günden bugüne dek, Türkiye’nin bu sektörde adı olan bir oyuncu olmasını amaçlıyor.

Endüstriyel itfaiyecilik eğitimlerinde dünyanın önde gelen ülkesinin şu anda Hollanda olduğunu belirten Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, ‘’Hollanda’nın kimya ve petrokimya konusundaki öncülüğü, edinilen tecrübeler, hükümetin endüstriyel yangınlarla mücadele konusundaki kararlılığı, gelişmiş eğitim tesisleri ve dünyaca ünlü eğitmenlerin mevcudiyeti önemli rol oynuyor. Türkiye, endüstriyel yangın ve itfaiye eğitimleri konusunda Falckon ile yarışa dahil oldu. Endüstriyel itfaiyecilik konusunda Türkiye’nin öncü bir konuma geçmesi bizim misyonuz ve bu konuda kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Falckon, Türk itfaiyeciliğinin profesyonelliğini tüm dünyaya kanıtlayacaktır’’ diye konuştu.