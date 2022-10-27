Endüstri Bölgelerine Cumhurbaşkanı karar verebilecek

Endüstri bölgeleri kanununda yapılan yeni düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanı endüstri bölgelerinin kurulmasına ya da kurulu bölgelere alan ilave edilmesine izin verebilecek.ANKARA (İGFA) - Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapılacak başvuruya dayanarak yer seçimi yapmak suretiyle halihazırdaki endüstri bölgelerine ilave alan önerisi yapabilecek.

Alanların Cumhurbaşkanlığına sunulmasından önce yönetici şirket kurulacak. İlan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karar verilecek ve yeni sınırlar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

5 YIL İÇİNDE YATIRIM TAMAMLANMALI

Endüstri bölgesi ilan edilen alanlardaki araziler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilecek. Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma izni verilmesinden itibaren belirlenen süre ve esaslar kapsamında en geç 5 yıl içinde yatırımını tamamlayacak. Yapılacak değerlendirme sonrası verilen süre 1 yıl uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin ek teşvikler belirlenebilecek.

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