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ENAG TÜFE verilerini açıkladı... Enflasyon yüzde 181,37!

EKONOMİ 05.09.2022, 09:38
ENAG TÜFE verilerini açıkladı... Enflasyon yüzde 181,37!

ENAG'a göre Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5,86 arttı. 2022'nin başından bu yana ise bu oran yüzde 91,62 oldu.İSTANBUL (İGFA) - Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Ağustos ayı TÜFE verilerini saat 10.00 itibariyle açıklaması bekleniyor.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1566670863876997121

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