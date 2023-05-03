ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 105,19

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - ENAG'a göre Nisan ayında aylık enflasyon E-TÜFE'yi yüzde 4,86 olarak, yıllık bazda ise yüzde 105,19 olarak açıkladı.

Verilere göre Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise yüzde 29,27 olarak hesaplandı.

Hatırlanacağı gibi, Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.

TÜİK de rakamlarını bugün açıklayacak.