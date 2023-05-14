En yeni teknolojiler Bursa'da görücüye çıkacak

Dünyada geçen yıl elektrikli araç satışları 2021'e göre rekor kırarak, yüzde 55 arttı ve 10 milyonu aştı. Türkiye’de ve dünyada elektrikli araçlara yönelik talep sürekli artarken, bu sektörün en yeni teknolojileri Kasım ayında Bursa’da gerçekleşecek fuarda sergilenecek.BURSA (İGFA) - Türkiye’de elektrikli araç sektörü, yerli markalarla birlikte son dönemde daha da popüler hale geldi.

Gerek yüksek yakıt maliyetini ortadan kaldırıp ulaşım giderlerini minimuma indirmesi, gerekse benzin ve motorin kullanan araçlara nazaran çok daha az servis bakımı gerektirmesi, bireysel ve ticari müşterileri elektrikli araçlara yönlendirmeye devam ediyor.

Yapılan pazar araştırmalarına göre geçen yıl dünya genelinde elektrikli araçlara yapılan harcama 425 milyar dolara çıktı.

Geleceğe dönük sektör projeksiyonları, 2030 yılına kadar dünyadaki elektrikli araç sayısının 170 milyona ulaşmasını öngörüyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki istikrarlı artış, yedek parçadan yazılıma, çip teknolojilerinden şarj istasyonlarına kadar pek çok yatırımı da beraberinde getiriyor.

Kasım ayında Tüyap Bursa’da ilki düzenlenecek olan Go Green Türkiye fuarı, elektrikli araç dünyasını çatısı altında buluşturmaya hazırlanıyor.