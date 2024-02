En ucuz ekmek bu şehirde kaç lira?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkı uygun fiyatlı ekmekle buluşturmaya devam ediyor. Piyasada fiyatı 10 liraya yükselen 210 gram ekmek, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 4.5 liradan vatandaşın sofralarına ulaşıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “Halkın Ekmeği Halk Ekmek” sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası’nda her gün el değmeden üretilen sağlıklı ve lezzetli ekmekler Antalyalılarla buluşmaya devam ediyor. Halkın temel besini ekmek, Halk Ekmek büfelerinde piyasa fiyatının yarısından da az bir fiyatla satışa sunuluyor. Halk Ekmek, kalitesi ve fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

UCUZ VE LEZZETLİ EKMEK YOK SATIYOR

Antalya’da ekmek fiyatının 7.5 liradan 10 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerine yöneldi. Şehrin farklı noktalarında bulunan Halk Ekmek büfelerinde 4.5 liraya satılan ekmekler dakikalar içinde tükeniyor. Vatandaşlar hem ucuz oluşu hem lezzeti hem de sağlıklı koşullarda üretildiği için Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini tercih ettiklerini belirtiyor.

HALK EKMEKTE ZAM YOK

Halk Ekmek tükettiği için memnun olduğunu söyleyen emekli memur Mustafa Çelik, “Her sabah erkenden ekmeğimi almak için Halk Ekmek büfesine geliyorum. Evim buraya uzak ama ekmek için yürüyorum. Ekmeğe zam gelmiş ama Halk Ekmek’te zam yok. Bu hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sağ olsun. Ömrü uzun olsun’ diye konuştu.

MUHİTTİN BAŞKAN VAR OLSUN YENİDEN KAZANSIN

Her sabah ekmeğini Halk Ekmek büfesinden aldığını söyleyen İbrahim Özdemir, “Yüzde 75 engelli rahatsızlığım ama her sabah erkenden ekmeğimi almak için büfeye geliyorum. Her gün 4 ekmek alıyorum. Evde çoluk çocuk afiyetle yiyoruz. Halk Ekmek hem lezzetli hem de ucuz. Vatandaşa sağladığı bu güzel hizmetten dolayı Muhittin Böcek’e teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun tekrar kazansın” dedi.

HESAPLI VE DOYURUCU EKMEK

Halk ekmeğin doyurucu ve hesaplı olduğunu söyleyen Serap Toraman ise, “Ekmek fırınlarda marketlerde 10 liraya satılmaya başladı. Dar gelirli aileler için gerçekten çok zor bir durum. Ama biz halk ekmek büfesinde 4.5 liraya ekmek alabiliyoruz. Arada çok fark var. Hijyenik ve lezzetli olduğu için de tercih ediyorum. Sabah geliyorum sıcak ekmeğimi alıyorum. Tost yapması da güzel oluyor. Doyurucu evde afiyetle yiyoruz” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİYİZ BÜTÇEMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Pazarcılık yaptığını söyleyen Yusuf Ok şunları söyledi: “Dışarıda markette bakkalda ekmek 10 lira olmuş. Biz zaten emekçi insanlarız, hesaplı olmak zorundayız. Halk ekmeği beğeniyorum fiyatı çok uygun lezzetli de o yüzden alıyorum. Bugün de 10 tane aldım.”

Evde 6 nüfus yaşadıklarını belirten Şerife Kaya, “Allah Muhittin oğlumdan razı olsun. Her gün 7-8 ekmek tüketiyoruz. Bu şartlarda uygun fiyatla ekmek almak o kadar zor ki. Halk ekmek olmasa ekmek alamayacak durumda oluruz. Sağ olsun Muhittin oğlum. Dar gelirlinin hep yanında. Teşekkür ederim” dedi.

210 GRAM EKMEK 4.5 LİRA

Artan girdi maliyetlerine karşın Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ekmek 4,50 TL’den, 210 gram kepekli ekmek 9 TL’den, 300 gramlık köy ekmeği 12 TL’den, 400 gramlık çavdarlı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık çok tahıllı ekmek 22,50 TL’den, 350 gramlık tam buğdaylı ekmek de 22,50 TL’den satışa sunuluyor.