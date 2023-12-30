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En popüler rota: İstanbul- Ankara

EKONOMİ 30.12.2023, 13:30
En popüler rota: İstanbul- Ankara

Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet, “2023 Yılı Seyahat İstatistiklerini” açıkladı. Buna göre yurt içi otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul – Ankara, uçak yolculuklarında ise İstanbul – İzmir oldu. En ucuz otobüs bileti 12 TL ile Karabük-Çankırı, en ucuz uçak bileti ise 193 TL ile İstanbul – Ankara rotasında oldu. Yurt dışında ise vizesiz ülkelere olan ilgi arttı.İSTANBUL (İGFA) - Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet, “2023 Yılı Seyahat İstatistikleri Bülteni’ni açıkladı. 2023 yılındaki seyahat trendlerini ortaya koyan Obilet, en çok aranan rotalar, yurt içi ve yurt dışındaki seyahat trendleri, en ucuz ve en yüksek bilet fiyatları hakkında ilgi çeken sonuçları seyahat severlerle paylaştı. 

Bu yıl otobüs yolculuklarında en çok aranan rotalar İstanbul-Ankara olurken, yurt içi uçuşlarda ise; İstanbul-İzmir oldu. Yurt dışı uçuşlarda sırasıyla Adana, İstanbul ve Ankara’dan yapılan Lefkoşa (KKTC) varışlı uçuşlar ilk 3’te yer alırken, KKTC harici ülkelere yapılan uçuşlarda en çok aranan rotalar İstanbul-Bakü ve Ankara-Bakü oldu.

2023 yılında önceki yıllardan farklı olarak, arama oranları artan rotalarda farklı bir tablo gözlemlendi. 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi nedeniyle İstanbul-Hatay ve Ankara-Hatay rotalarında yapılan otobüs bileti aramalarında, 2022’ye göre büyük bir artış gerçekleşti. Uçak yolculuklarında ise en yüksek arama artışları, yurt içinde Diyarbakır-Bursa, yurt dışında ise Aşkabat-İstanbul rotalarında gözlendi.

 50’den fazla ülkede şehirlerarası ve uluslararası otobüs bileti satışlarına aracılık eden Obilet, 2023 bülteninde uluslararası rotalara ilişkin de ilgi çekici veriler sundu. Obilet kullanıcılarının Türkiye’den yurt dışına en fazla otobüs bileti araması yaptığı rotalar İstanbul-Sofya, İstanbul-Selanik ve İstanbul-Batum oldu. Türkiye harici şehirlerarası rotalarda ise Sofya-Varna (Bulgaristan), Madrid-Barselona (İspanya) ve Batum-Tiflis (Gürcistan) en fazla arama yapılan rotalar oldu. Türkiye harici ülkeler arası otobüs seferlerinde ise Obilet kullanıcıları açısından en popüler rotalar Sofya (Bulgaristan) - Selanik (Yunanistan), Paris (Fransa) - Lizbon (Portekiz) ve Tiflis (Gürcistan) - Bakü (Azerbaycan) oldu. 

Obilet tarafından satılan yurt içi otobüs biletleri 10 TL ile 1.700 TL, yurt dışı otobüs biletleri, 130 TL ile 7 bin 500 TL, yurt içi uçak biletleri 193 TL ile 6.099 TL, yurt dışı uçak biletleri ise 277 TL ile 140.066 TL arasında değişti. 

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