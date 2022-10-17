En fazla şikayet edilen 100 firma açıklandı! Ünlü markalar da listede var

Vatandaşların şikayetlerini dile getirdiği platform olarak hizmet veren Şikayet Var sitesi, en fazla şikayet edilen 100 firmayı açıkladı. Listede Fayfix, en fazla şikayet edilen kurum olurken, Bosch, Anadolu Üniversitesi, Bein Connect, Trendyol, Atasay Kuyumculuk gibi firmaların da olması dikkat çekti.

İSTANBUL (İGFA) – Türkiye’nin CİMER’den sonra en fazla şikayet platformu haline gelen sikayetvar.com sitesi, en fazla şikayet edilen 100 kurum ve firmayı açıkladı.

Vatandaşların sıkıntı yaşadığı, mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı konuların dile getirildiği platformda, sadece firmalar değil, kamu kurum ve kuruluşları da bu platformda şikayet edildi.

Açıklanan ilk 100 firma arasında ünlü markaların da yer alması dikkat çekti.

Listede en fazla şikayet edilen Payfix, birinci sıraya yerleşirken, Evsima ikinci, Mefete üçüncü oldu.

İlk 100 listesinde Bosch, Anadolu Üniversitesi, Bein Connect, Trendyol, Atasay Kuyumculuk gibi firmaların da olması dikkat çekti.

EN FAZLA ŞİKAYET EDİLEN 100 FİRMA-KURUM:

1.PayFix

2.Evmisa

3.Mefete

4.Heifer

5.Anadolu Üniversitesi

6.Fuzul Otomotiv

7.Shopdata.vip

8.Show TV

9.Beslitre.com

10.Bit.bitnys.com

11.Bitnyss.com

12.Saka Su

13.Sanal Çadır

14.Fuzul Ev

15.Bein Connect

16.Dr. Salih Selman

17.Hyundai Su Arıtma

18.Bein Sports

19.Doğa İletişim (Instagram)

20.Philip Morris

21.Trendyol Yemek

22. One More International

23. Bosch Termoteknoloji

24. Gidamarketim.com

25. Tıkla Gelsin

26. Jumbo

27. Nescafe

28. Prime Video (Amazon)

29. Viessmann Isı

30. Buderus

31. Pull and Bear

32. Lumberjack

33. Atasay Kuyumculuk

34. Marsbahis

35. YönTürk İnternet

36. Modamizbir.com

37. DemirDöküm

38. HepsiPay

39. Playweez

40. Trust Wallet

41. Eternal Heart

42. İtopya Bilgisayar

43. DeFacto

44. JTI

45. ECA

46. 1xBet

47. Hoover

48. Masterpass

49. Kwai

50. Durex

51. Dyson

52. British Time

53. Rampage

54. Bilyoner

55. Okey

56. Nesine

57. LG

58. Fissler

59. İddaa

60. OYAK

61. Awox

62. Puff Bar

63. 101 Okey Plus

64. Deichmann

65. TCL Televizyon

66. Petlas Lastik

67. Guek IP Tv

68. Sc Sarvin

69. Eti Gıda

70. LOBBECO

71. Kredi Kayıt Bürosu

72. Misli.com

73. Same Deutz Fahr Türkiye

74. Zara

75. Next&Nextstar

76. Takasbank

77. Bianca Boya

78. Philips TV

79. Grundig

80. LC Waikiki

81. Bambi Yatak

82. Stradivarius

83. Philips Ev Aletleri

84. PeP

85. Terma City Otel

86. BuharKeyf

87. GrandPashaBet

88. Daikin

89. Altus

90. Vaillant

91. Tonguç Akademi

92. İstikbal

93. Baymak

94. Enteknoloji.com.tr

95. EminOtomotiv

96. Roborock

97. Getir

98. Viomi

99. Watsons

100. Aqua Glue