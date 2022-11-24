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En fazla ihracat Balkanlar'a

EKONOMİ 24.11.2022, 09:56
En fazla ihracat Balkanlar'a

Her yıl yaklaşık yüzde 20-25 civarında artarak devam eden meyve suyu endüstrisinin ihracat pazarı, ihracatçılar için giderek daha cazip bir hâle getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Küresel pazarda daha rekabetçi ve güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlayan Oğuz Holding, öncelikli pazarlarda hem kendi gücünü artıracak hem de Türk ekonomisine önemli derecelerde katkı sağlayacak şekilde toplamda 106 ülkeye ihracat yapıyor.

Markanın, son teknolojiye sahip yüksek kapasiteli hatları ile üretilen ürünlerinden Black Bruin Enerji İçeceği ihracatta ilk sırada rol alırken, Juss Meyve Suyu en çok ihracatı gerçekleştirilen ikinci ürün sırasında yer alırken bu markalarını Sarıyer Gazoz ve Sarıyer Limonata markaları takip etmektedir.

BUGÜN DÜNDEN DAHA YÜKSEK SATIŞ HACMİNE SAHİBİZ

Oğuz Holding CEO’su Enes Örer, markanın hem yerel hem de küresel pazarda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ve planlarla ilerlediğini ifade ederek “Oğuz Holding, halihazırda 106 ülkede satış kanallarına ulaşıyor. Kısaca 106 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz. İhracat operasyonlarımızda ülkeler bazlı bayilik esaslı satışlar ile bayilerden bağımsız direkt marketler zinciri satışlarımız da mevcut. Biz bu çalışmalara pandemiden önce başlamıştık. Üretim kabiliyetimiz sebebi ile de şirketimiz bu konuda çok hızlı aksiyon alıp gereğini yaptı ve bu bağlamda lokal marketlerdeki manevra kabiliyetini ihracatta da yakaladı. Yine hammadde tedarik zincirindeki artan maliyetler ve hammadde teminindeki büyük zorluklar ile özellikle pet şişe meyve suyu üretimimize ciddi arge ve üretim hattı yatırımlarımızla, kaliteyi daha ucuza sunarak buradaki  talep artışını önceden fark ederek kendimizi hazır hale getirip ihtiyaca en hızlı cevap veren üretici olarak  talebe göre arz kombinasyonunu şirketimizde sağladık" dedi.

Örer, bugün dünden daha yüksek satış hacmine sahip olduklarını belirterek, "Yarın ise bugünden daha fazlasına sahip olacağımıza inanmaktayız. Bunun için gereken her şeye ve çalışma azmine sahibiz" diye konuştu.

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