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En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
EKONOMİ 20.05.2023, 08:53
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada en düşük memur maaşlarının 17 bin lira olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hesabından yapılan açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" denildi.
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