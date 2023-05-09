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En düşük işçi maaşı 16 bin 500 lira oldu

EKONOMİ 09.05.2023, 07:58
En düşük işçi maaşı 16 bin 500 lira oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, en düşük işçi maaşının yapılan zamlarla birlikte 16 bin 500 TL olduğunu açıkladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Büyükşehir Belediyesi Şeref Salonunda düzenlediği basın açıklamasıyla belediye bünyesinde çalışan işçilere müjdeli haberi duyurdu. En düşük işçi maaşının 16 Bin 500 TL’ye yükseldiğini aktaran Başkan Beyazgül yeni maaşın 15 Mayıs’ta maaşlara yansıtılacağını söyledi.

Başkan Beyazgül, “ Daha önceden paylaştığım ve bugün sizlerle paylaştığım işçilerimizi ilgilendiren hayırlı haberi açıklıyorum. Bundan bir müddet önce de halkımıza bir müjdeli haberimiz olmuştu. Trambüslerimizin 1 yıl süreyle ücretsiz hizmet edeceğini duyurmuştuk. Ben de dün 63 Ring hattında çalışan trambüse binerek vatandaşlarımızla seyahat ettim. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizi de mutlu etti. Daha önce de Halk ekmek ile ilgili müjdemizi paylaşmıştık. Bugünde işçilerimizle ilgili bir hayırlı haber veriyoruz. İşçilerimizden en az ücret alan işçilerimizin ücretini 5 Bin TL zam yaparak en az ücret belediyemizde 16 Bin 500 TL olmuştur. İkinci kademe olarak 14 Bin TL alan işçilerimizin ücretine 4 Bin TL zam yaparak bu ücreti 18 Bin TL’ye çıkardık. 17 Bin TL alan işçilerimizin ücretine de 3 Bin TL zam yaparak bu maaşlarını 3 bin lira ile zamlandırmış olduk. Bu zamlar maaş ve diğer sosyal gelirlere yapılacak. Bu işçilerimizin içerisinde 25 Bin ile 26 Bin lira alanlar var onların da maaşlarına 3 bin TL bir zam yapmış olduk. Böylelikle en alt tabandan ücret alan işçilerimizin durumunu biraz daha diğer işçilere göre fazla verdik ki hayat şartlarını biraz daha normalleştirelim. Böylelikle belediyemizde 16 Bin 500 TL’nin altında ücret alan hiçbir işçimiz kalmamış oldu. Diğer kademelere de 4 bin ve 3 bin TL ücret artışı yaparak onların durumunu iyileştirmiş olduk. Bizim geçmiş sözleşmemiz 1 Ocak itibariyle tamamlanmıştı. O zaman enflasyon oranında %66 zam yapmıştık. İkinci sözleşmemiz de 31 Aralık’ta sona eriyordu. 31 Aralıkta da bu yaptığımız zamların üzerine zam yapacağız. Bu bir ek zam ara bir zam bu zamların üzerine oturup sendikalarımızla görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Bu zam tamamen belediyemizin sendikalarla görüşüp mutabakata vardığı ara ve ek zamdır. İşçilerimize emekçilerimize bizimle 24 saat beraber çalışan Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran birçok eseri kentimize beraber kazandırdığımız gecesini gündüzünü Şanlıurfa’mıza belediyemize veren ve her alanda da fedakârlık içerisinde çalışan işçilerimize bu zammı vermiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yapmış olduğumuz bu zammı 15 Mayıs’ta maaşlara da yansıtıyoruz. Zamanımız az ama biz hızlı çalışacağız. Bu ayın maaşına da bu zammı yansıtacağız.” Diye konuştu.

EYYÜPOĞLU, “İŞÇİLERİMİZ İÇİN BİR NEFES OLACAKTIR”

HİZMET-İŞ Sendikası Şanlıurfa 1 No'lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu “ Bu işin asıl sahibi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e işçilerimize bu güzel zam haberini verdiği için teşekkür ediyoruz. Başkanımızın yaptığı zam oranı işçilerimiz için bir nefes olacaktır” ifadelerine yer verdi.

İZOL, “YAPARSA ZEYNEL BAŞKAN YAPAR”

HİZMET-İŞ Sendikası Şanlıurfa 2 No'lu Şube Başkanı Bozan İzol ,”Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ’ün anlattığı gibi istişareler sırasında zam oranlarını yükselten ve işçinin lehine karar aldığı için teşekkür ediyoruz. Burada on binlerce ailenin hayrına vesile olduğu için sendikamız ve çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. “Yaparsa Zeynel Başkan Yapar” sözlerine yer verdi.

KUBAT, “İŞTE BAŞKAN İŞTE İŞÇİ İŞTE ŞANLIURFA”

YOL-İŞ Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Emin Kubat, “İşte Başkan İşte işçi işte Şanlıurfa Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işçiyi memnun etmiştir. Böyle bir müjdeyi işçilerimize verdiği için Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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