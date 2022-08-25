En büyük havlu ihracatçısı Bursalı’ya 5 ödül birden

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Firma, International Business Awards (IBA) ödül programında 4 altın, 1 gümüş ödül olmak üzere toplam 5 ödül aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Firma, ‘Bursalı’ ve ‘Nuacotton’ markaları ile dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve iş dünyasının oskarları olarak bilinen International Business Awards (IBA) ödül programında toplam 5 ödüle layık görüldü.

Bursalı, yılın en başarılı şirketlerinin seçildiği ‘Yılın Şirketi’kategorisinde de kendi büyüklüğündeki kuruluşlar arasında tüm jürilerden en yüksek puanı alarak 2 altın ödüle hak kazandı. Firma ayrıca ‘Yılın En İyi Tüketici Ürünleri Şirketi’ ve ‘Yılın En İyi Ev Giyimi, Güzellik ve Moda Şirketi’ oldu. Bursalı bu sonuçlarla 3 yıl üst üste yılın en iyi ev giyimi, güzellik ve moda şirketi oldu.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, uluslararası platformlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge& Tasarım Merkezi unvanına sahip şirketi olarak, yenilikçi ürünleri ile sektörlerinde fark yarattıklarını ifade eden Bursalı, “Sürdürülebilir bir başarı için kendimizi sürekli geliştiriyor, gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Ar-Ge ve tasarıma dayalı katma değeri yüksek üretim yapma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.