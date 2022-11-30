Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nde 2. taksitte son gün

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti için bugün son ödeme günü...ANKARA (İGFA) - 2022 yılına ait emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona erecek.

Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre Emlak Vergisi'ne tabi tutuluyor.

Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken işyerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor.

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekirken, bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi 2023 Mayıs ayında başlayacak.