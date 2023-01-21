Emirates, Şanghay ve Pekin seferlerini başlatıyor

Emirates, Çin Yeni Yılı öncesi yoğun seyahat talebine yanıt olarak Çin’deki seferlerini artırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ülkenin sınırlarını yeniden açması ve COVID ile ilgili giriş kısıtlamalarını gevşetmesiyle birlikte, Guangzhou, Şanghay ve Pekin gibi noktalara bağlantı imkânı artırılacak.

Şanghay seferlerinin 20 Ocak 2023’te yeniden başlamasıyla haftada iki uçuş gerçekleştirilecek ve 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak günlük seferler başlayacak

Emirates, 20 Ocak 2023’ten itibaren Şanghay’a yolcu seferlerini Airbus A380’le haftada iki uçuş gerçekleştirerek yeniden başlatacak. EK302 sefer sayılı Dubai-Şanghay seferi aktarmasız olarak gerçekleştirilirken, EK303 sefer sayılı uçuş Dubai’ye dönüş öncesi Bangkok’ta kısa süreli bir aktarma yapacak. 2 Şubat 2023’ten itibaren, sefer sıklığı haftada dörde çıkarken uçuşlar Boeing 777-300ER ile gerçekleştirilecek.

Bu süreçte, Emirates’in EK302 sefer sayılı uçuşu Dubai’den 03:45’te kalkarak Şanghay’a 15:40’te iniş yapacak. EK303 sefer sayılı dönüş uçuşu ise Şanghay’dan 17:40’ta kalkarak 21:45’te Bangkok