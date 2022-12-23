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EMİB'in iş sağlığına yönelik AB Projesi tamamlandı

EKONOMİ 23.12.2022, 09:00
EMİB'in iş sağlığına yönelik AB Projesi tamamlandı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), doğal taş sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak, iş kazalarını önlemek için “İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesini sektöre kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ortaklığında yürütülen “Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” projesinin “Kapanış Toplantısı” gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, söz konusu projelerden elde edilecek çıktılarla doğal taş madenciliği sektöründe İSG'nin AB ülkeleri düzeyine yükseltilmesi konusunda farkındalık sağlanacağı ve Türkiye'nin 7 milyar dolar doğal taş ihracat hedefine ulaşmasına da olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Alimoğlu, İş sağlığı ve güvenliğini Avrupa Birliği seviyelerine çıkarmak için teknolojideki yenilikleri de projenin süreçlerine dahil ettiklerine söyledi.

Katılımcılara iş kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan Açık Ocak Şevleri Periyodik Denetleme formunu mobil uygulama olarak tanıttıklarını anlatan Alimoğlu, projenin temel çıktıları olan, VR gözlük ile ocaktaki riskleri önceden tanımlama, mobil uygulama, Temel İSG Rehberi ve Doğaltaş Madenciliği İçin Kişisel Koruyucu Donanım rehberlerinin tüm sektörün kullanımına açık olacağını kaydetti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Genel Kurul Delegesi Prof. Dr. Faruk Çalapkulu,“2017’de Antalya’da düzenlediğimiz Hayatımız Maden çalıştayında projemizin tohumlarını attık.  2019’da İzmir’de düzenlediğimiz çalıştayımızın teması sürdürülebilir madencilikti. Bu çalıştaylar yeni hareketlere ve ülkemiz yararına önemli atılımların ateşleyicisi oluyor. Maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Bakanlığa giden ilk proje EMİB’nin projesidir. AB’de en çok maden kazası ölüm kazası maalesef Türkiye’de ve yüzde 35’i doğaltaş sektöründe oluyor. Bakanlığımızın çağrısı çok önemli bir çağrıydı bunun üzerine çalışmalarımıza başladık.” dedi.

PROJENİN DİJİTAL ÇIKTILARI: VR GÖZLÜKLÜ İSG EĞİTİM SİMÜLASYONU VE İŞ’TE GÜVEN MOBİL UYGULAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bayram Kahraman, “Proje kapsamında İtalya’daki maden ocaklarını ziyaret ettik, faaliyetler incelendi. İtalya’nın bizden farkı yok hatta bizden gerideler. Projemiz ile farkındalık ciddi ölçüde artmaya başladı. Açık ocak maden işletmelerinde görevli personelin çalışma alanındaki potansiyel risklerini önceden tespit etmeleri, alınması gereken önlemleri belirleyebilmeleri için VR Gözlüklü İSG Eğitim Simülasyonu ve İş’te Güven Mobil Uygulama’yı oluşturduk.” diye konuştu.

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