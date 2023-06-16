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Emeklilere 25,7 milyar TL ikramiye!
EKONOMİ 16.06.2023, 12:03
Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında ödenecek. Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını duyurdu.
Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum" ifadelerini kullandı.
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