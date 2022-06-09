Emekli olacak memurlara önemli bilgi

Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı ek göstergeye göre kanun teklifinin gelecek günlerde TBMM’ye verilmesi ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Kanun 15 Ocak 2023 yılında yürürlüğe girecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaklar.

Bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

Buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar.

Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 yılında yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir.

Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 yılında verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.