Emekli maaşı zammı belli oldu

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan emekli maaşı zammı ile ilgili görüşmede en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan emekli maaşı zammı ile ilgili görüşmede en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Görüşmede en düşük emekli aylığının en düşük 3 bin 500 lira olmasını öngören madde değiştirildi.