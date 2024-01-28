Elmalılı üreticilere süt yemi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere yönelik yüzde 15 hibeli süt yemi desteği sürüyor. Elmalı’nın 8 mahallesindeki üreticilere 240 çuval süt yemi desteği sağlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli süt yemi desteği devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan yem desteği projesi kapsamında Elmalı’nın İlyağı, Bayralar, Tekke, Zümrütova, Hacımusalar, Tavullar, Yapraklı ve Çukurelma mahallelerindeki 8 üreticiye yüzde 15’i hibeli toplam 240 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.

8 MAHALLEDE DAĞITIM YAPILDI

Süt yemlerinin üreticilere tesliminin gerçekleştirildiğini söyleyen Elmalı İlçe Hizmet Şube Müdürü Bilal Kasap, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın göndermiş olduğu yem desteği dağıtımlarını gerçekleştirdik. 8 mahallemize 240 çuval yem desteğimizde bulunduk. Bölgemiz kırsal kesim olduğundan dolayı vatandaşımızın geçim kaynağı hayvancılık üzerine. Başvuruların değerlendirmelerini yaparak yemlerini teslim ettik. Çiftçilerimizin bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÜRETİCİLER DESTEKTEN MEMNUN

Süt yemi desteğinden son derece memnun olduklarını ifade eden üreticiler de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Üretici Abdullah Özkan, “İneklerim var. Yem maliyetleri çok fazla. Büyükşehir Belediyesi’nin süt yemi desteğinden faydalandım. Bugün de yemlerimi aldım. Çok teşekkür ederim” dedi.

Bayralar Mahallesi’nden üretici Mehmet Atlı da yem desteğinin daha da yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, “Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz. Üreticiler olarak tebrik etmek lazım böyle bir yardım olduğu için. Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kemal Doğan isimli üretici de, “Destek çok iyi ve çok uygun. Genç bir üretici olarak bu destekleri çok yerinde buluyorum. Bu süt yemi hayvanların süt oranını arttırıyor” diyerek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.