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Elektrikli araçlar satışlarında yavaşlama... Benzinlilerin ömrü 2045'e kadar uzayabilir!

EKONOMİ 19.12.2023, 09:57
Elektrikli araçlar satışlarında yavaşlama... Benzinlilerin ömrü 2045'e kadar uzayabilir!

Elektrikli araç satışları bu yıl ülkemizde rekor kırarken, ülkemizdeki elektriklileşme evresine karşın Dünya çapında elektrikli araç geçişinde üretim maliyetlerinin etkisiyle yavaşlama gözleniyor. Sektör temsilcileri 2030’lu yılların konuşulduğu tam elektrikliye geçiş periyodunda benzinli motorların ömrünün 2045 yılına kadar uzayabileceğini öngördü.İSTANBUL (İGFA) - İçten yanmalı motorların yakın gelecekte yerini elektriklilere bırakacağına yönelik genel bir kanı hâkimden, üreticiler benzinli motorla elektrikli motoru bir arada sunabilen hibrit araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Birçok otomobil üreticisi, regülasyonlar nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içinde sıfır emisyon hedefine ulaşmak adına elektrikli araç üretimine ağırlık verirken, Dünya genelinde elektrikli araç satışlarında yavaşlama görüldüğü belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, üretim maliyetleri yüksek olan elektrikli araçlara karşın özellikle benzinli araçların kısa ve orta vadede hayatımızdaki yerini koruyacağını açıklıyor.

Son 25 yıl içinde ciddi değişimler gözlenen hibrit araçların endüstride büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, şarj istasyonu sayısı, menzil, şarj olma süresi gibi unsurlar her tüketici için uygun olmayabildiğine dikkati çekerek, "Daha düşük yakıt tüketimli, daha çevreci, soru işaretleri barındırmayan hibrit araçlar elektrikli araçlara geçiş sürecinde kritik bir rol üstleniyor. Hibrit araçlar, içten yanmalı motorlarla elektrikli motorların optimize edilmiş bir kombinasyonunu sunarak, kullanıcılar için güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu araçların birçoğu şehir içi trafiğinde elektrikli motorla hareket ettiği için mekanik anlamda daha uzun ömre sahip oldukları gibi servis maliyetleri de daha düşük olacak. Benzinliler için henüz her şey bitmedi.”yorumunda bulundu.

ORTALAMA TÜKETİMLER 100 KİLOMETREDE 2,5 LİTREYE KADAR DÜŞTÜ

Bu arada gelişmiş fren, şanzıman ve motor teknolojileriyle artık birçok hibrit araçta yakıt tüketimlerinin düştüğünü hatırlatan Aşçı, ortalama hibrit bir aracın yakıt tüketimi için 10 yıl önce 5-6 litreleri konuşurken bugün 100 kilometrede 2,5 litre benzin tüketir hale geldiğini kaydetti.

"Tüketim ve CO2 seviyeleri daha da aşağıya düştükçe benzinli motorların ömrünün uzayarak 2045 yılına kadar hayatımızda var olacaklarını öngörüyoruz" diyen Aşçı, "Pil teknolojisinin ilerlemesi ve hidrojen destekli içten yanmalı motorlar gibi alternatiflerin ortaya çıkması, gelecekte elektrikli araç teknolojisinin daha da çeşitlenebileceğini gösteriyor. Kullanıcıların gözünden bakıldığında da elektrikli araçların şarj süreleri ve kullanım kolaylığı henüz beklenen seviyeye gelmiş değil. Ancak bu süreçte hibrit araçlar, elektrikli araç teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor.Bu alandaki dijitalleşme trendi ve teknolojik gelişim, gelecekte elektrikli araçları farklı bir noktada bulmamıza olanak tanıyabilir.  Önümüzdeki yıllarda sektördeki gelişmelerle birlikte daha optimize edilmiş çözümlerle karşılaşmamız mümkün.” diye konuştu.

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