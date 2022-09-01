Elektrik ve doğal gaza zam!

BOTAŞ Eylül ayı tarifesini açıkladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4 oranında zam geldi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre de, konutlarda kullanılan elektrik yüzde 20, sanayide kullanılan elektrik ise yüzde 50,8 zamlandı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla doğal gaza yüzde 20.4 oranında zam geldi.

Buna göre; elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 49,5, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

Yazılı açıklamada, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiğinin altı çizildi. EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gazın Türkiye'de kullanıldığının altı çizilen açıklamada, söz konusu artışlara rağmen, özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80’in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi.

ELEKTRİĞE ZAM GELDİ!

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre de, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8 zam geldi.

Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebi ile nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 TL olmuştur" denildi.