Elbistan'da lavanta ürünleri üretiliyor

Elbistan Belediyesi'nin kendi üretim bahçelerinde yetiştirdiği lavantalardan elde edilen doğal lavanta yağı ve lavanta suyu kullanılarak, lavanta özlü sıvı el sabunu, lavanta özlü el dezenfektanı ve lavanta özlü kolonya üretimi yapılıyor.BALIKESİR (İGFA) - Elbistan Belediyesi ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Elbistan Belediyesi'nin kendi üretim bahçelerinde yetiştirdiği lavantalardan elde edilen doğal lavanta yağı ve lavanta suyu kullanılarak, lavanta özlü sıvı el sabunu, lavanta özlü el dezenfektanı ve lavanta özlü kolonya üretimi yapılıyor.

Protokolle, Elbistan Belediyesi'nin sahip olduğu lavanta üretim kapasitesinin ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi'nin sahip olduğu üretim ve teknik altyapısının bir araya getirilerek, lavanta ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda işbirliği yapılması hedefleniyor.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürü Erol Arı, yaptığı açıklamada, "Okulumuzun Kimya Teknolojileri Alanı öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gayretli çalışmalarıyla, Elbistan Belediyesi'nin katkılarıyla lavanta özlü sıvı el sabunu, lavanta özlü el dezenfektanı ve lavanta özlü kolonya üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz, Elbistan Belediyesi'nin satış noktalarında ve online olarak satışa sunulacak. Bu projeyle, hem öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de Elbistan Belediyesi'nin lavanta üretimini desteklemeye katkıda bulunuyoruz" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, "Elbistan Belediyesi olarak, lavanta üretimini yaygınlaştırmak ve lavanta ürünlerinin katma değerini artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi ile yaptığımız işbirliğiyle, lavanta özlü sıvı el sabunu, lavanta özlü el dezenfektanı ve lavanta özlü kolonya üretimine başladık. Bu projeyle, hem öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de lavanta üretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.