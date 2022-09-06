Elazığ'da ihracat ilk 8 ayda yüzde 15,3 artış gösterdi

Elazığ ihracatı ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 artış gösterdi. Elazığ TSO, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.Express Haber / ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Elazığ’da Ağustos ayında gerçekleştirilen 56 bin 095 milyon dolarlık ihracatla bu yılın ilk 8 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 248 milyon 450 bin dolar olduğunu, geçen yılın ilk 8 aylık döneminde ise 215 milyon 510 bin dolar ihracat yapıldığını belirten Başkan Arslan, “2021 yılı ilk 8 aylık dönem ile 2022 yılının aynı dönemi arasında yüzde 15.3 oranında bir artış söz konusu. İhracatımızdaki artışın devam etmesi memnuniyet vericidir” dedi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, TİM verilerine bakıldığında 2021 yılı ihracatının Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 335 milyon 893 bin dolar ile kapattığını belirterek, "Bu yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda ise geçen yılın aynı döneminden yüzde 15.3 oranında daha fazla bir ihracatımız olduğunu görüyoruz. Bu artış hızının devam ederek yılın son çeyreğinde de devam etmesini ve bir önceki rekorun yenilenmesini beklemekteyiz" denildi.

EN FAZLA İHRACAT İSVEÇ VE ÇİN’E YAPILIRKEN, MADEN VE YAPI SEKTÖRÜ İLK SIRADA YER ALDI…

Başkan Arslan, 2022 yılı 8. Ay sonu itibarı ile 75 ülkeye Elazığ’dan doğrudan ihracat yapıldığını belirtti.

İhraç ürünlerinde ilk sırayı 212 milyon 499 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemelerinin aldığını belirterek, "Bunu sırayla 17 milyon 517 bin Dolarla Mobilya, 5 milyon 823 bin Dolarla kimyevi maddeler sanayi, 4 milyon 455 bin Dolarla su ürünleri sanayi ve 3 milyon 902 bin Dolarla İklimlendirme sanayi izliyor. İhracatımızda İsveç 51 milyon 360 bin dolarla ilk sırada yer alırken, 43 milyon 209 bin dolar ile Çin ikinci sırda bulunuyor. Bunu sırasıyla; 28 milyon 726 bin dolar ile ABD, 17 milyon 792 bin dolar ile Hollanda, 13 milyon 390 bin dolar ile Gürcistan, 11 milyon 978 bin dolar ile Japonya ve 11 milyon 790 bin dolar ile Irak izliyor. Demir ve demir dışı metaller, yaş sebze ve meyve, yazılım, sebze ve meyve, makine ve aksamları, hazır giyim, elektronik ve elektronik gibi sektörlerin de ihracat yaptıklarını görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.