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El Emeği Ürünler Fuarı başlıyor

EKONOMİ 23.12.2023, 08:30
El Emeği Ürünler Fuarı başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilerin istihdamını artırmayı ve ekonomik gelişmelerine destek olmayı amaçlayan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gelecek vizyonu doğrultusunda düzenlenecek olan "El Emeği Ürünler Fuarı," Balıkesir il sınırları içinde faaliyet gösteren ve Ne10’da kaydı bulunan kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleşecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Ürünler Fuarı, bölgedeki 23 kooperatif ve dernek ile 50’den fazla bireysel girişimcinin el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri değerli bir platform sunmayı hedefliyor. Bu girişim, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ileriye dönük vizyonu doğrultusunda kadın girişimcilere destek olma amacını taşıyor. Başkan Yılmaz, kadın istihdamının artırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması konusundaki bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, fuarın sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ifade etti.”

“KADIN GİRİŞİMCİLERİN YARATTIĞI DEĞER”  Kadın girişimciler, ürettikleri özgün ve kaliteli el emeği ürünleriyle hem ekonomik anlamda güç kazanacaklar hem de istihdam alanlarında daha etkin bir rol oynayacaklar. Bu bağlamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, fuarın kadın girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve desteklemek adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, fuarın sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kadın girişimcilerin toplum içindeki yerini güçlendireceğini vurguladı.

EKONOMİYE CAN KATAN, TOPLUMU GÜÇLENDİREN BİR FUAR DENEYİMİ Başkan Yılmaz, kadın girişimcilerin ürettikleri el emeği ürünlerin pazarda daha fazla yer bulmasını sağlamak amacıyla desteklerini sürdüreceğini ifade etti. Fuara olan ilginin yüksek olması beklenirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilere verdiği desteğin sadece bir başlangıç olduğunu gösteriyor. Bu özel etkinlik, el emeği ürünleri sevenleri, kaliteli ve özgün tasarımlara sahip olanları bir araya getirerek unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunacak.

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