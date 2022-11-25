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El emeği, ekmek parası! Kadınlar hem üretiyor, hem kazanıyor

EKONOMİ 25.11.2022, 08:29
El emeği, ekmek parası! Kadınlar hem üretiyor, hem kazanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslar sayesinde kadınlar hem üretiyor hem de para kazanıyor. Çoğunluğu ev hanımı olan kursiyerler, aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu sayede özgüvenlerinin arttığını söyleyen kadınlar verilen hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi'nde açılan kurslar kadınların hayatlarını değiştiriyor. Özellikle kurslara ilgi gösteren ev hanımları çeşitli el sanatlarını öğrenip, ürettikleri ürünlerini maddi kazanca dönüştürüyor. Son dönemde en çok talep gören kursların başında ise ‘Amigurumi örgü organik bebek’ kursu geliyor.

İlkadım Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kursa katılan kadınlar, pamuk ipliği, tığ ve elyaf kullanarak örgü bebekler yapıyor. Amigurumi bebeklerin fiyatı 150-300 TL arasında değişiyor. Kadınlar örgü bebeklerin satışından elde ettikleri kazançla birlikte aile bütçesine katkı sağlıyor. Birçoğu hayatında ilk defa para kazanan kadınlar, bu sayede özgüvenlerinin arttığını söyleyerek verilen hizmet nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

‘İLK DEFA ÖRGÜ BEBEKLER SAYESİNDE PARA KAZANDIM’
Ev hanımı olan kursiyer Hatice Hülya Kermen, “Arkadaşlarım kursa gidiyordu. Bana da söylediler. Sonra kursa katılmaya başladım. Hocamızın desteğiyle amigurumi bebekleri yapmayı öğrendik. Düzenlenen sergilerde bebeklerin satışı yapılıyor. Kazandıkça da daha çok heveslendik. Hem maddi hem manevi açıdan çok güzel oldu. Ben ev hanımıydım. İlk defa bu bebekler sayesinde para kazandım. Eve katkıda bulunmak çocuklarıma bir şeyler almak çok güzel bir his. Çok mutlu oluyoruz. Kursa ilk başladığımda bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemiştim. Bu kurs sayesinde bir yandan da sosyalleşmiş oluyoruz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sunduğu için” dedi.

‘EVDE OTURMAKTANSA YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ’
Sevilay Sürücü, emekli olduğu için zamanını çoğunlukla evde geçirdiği kurs sayesinde daha çok sosyalleştiğini söyleyerek, “Ürettiğimiz bebekleri zaman zaman düzenlenen sergilerde satıyoruz. Yine sosyal medya üzerinden de satış yapabiliyoruz. Bizim için çok güzel bir meşgale oldu. Evde oturmaktansa kursa geliyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz, üretiyoruz” diye konuştu.

‘YOĞUN TALEP VAR’
Kursta eğitici olarak görev yapan Şahsenem Demirci, “Kursumuz ekim ayında başladı. Çok yoğun bir talep var. Şuan bebek üretimi için açtığımız kursta 80 öğrencimiz var. Büyükşehir Belediyemizin sunduğu bu avantajlı ortamda hanımlarımız bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Öğrencilerimiz gönülleri rahat şekilde buraya gelip kurslara katılıyor. Yaptıkları bebekleri sergilerle veya internet üzerinden sattıkça kursa talep daha da artıyor. Çünkü evlerine bir kazanç da götürdükleri için ayrıca mutlu oluyorlar. Onların heyecanını gördükçe bizde çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÖZGÜVENLERİ ARTIYOR’
Kurslarla ilgili bilgi veren Kadıköy Kültür ve Yaşam Evi Kadın Aile Birim Sorumlusu Canan Sevim Gençoğlu ise şunları söyledi:

“İstek ve talebe göre uygun olarak kursları belirliyoruz. Bu kurslarda öğreniyorlar ardından yaptıkları ürünler ile aile bütçesine katkı sağlayabiliyorlar. Kursiyerlerimizin hem sosyalleşip hem de el sanatlarına katkı sağlamalarını sağlıyoruz. Kursa katılanlar arasında ev hanımlarımız oldukça fazla. Ancak çalışıp emekli olmuş kadınlar da var. Evde zaman geçirmek yerine burada kurslara katılıp bir şeyler öğrenmeyi tercih ediyorlar. Kurslar sayesinde üretim yapan ve bundan para kazanan kadınların özgüvenleri de artmış oluyor. Kurslarımızı ücretsiz olarak düzenliyoruz. Kadınlarımız evlerinde boş vakit geçirmek yerine buraya gelip kurslarımıza katılabilirler.”

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