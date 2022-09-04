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Ekonominin 'orta vadeli' yol haritası belli oldu
EKONOMİ 04.09.2022, 17:26
Orta vadeli program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi.ANKARA (İGFA) - 2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.
2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.
Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.
Söz konusu hedef programın detayların ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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