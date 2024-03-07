Ekonomik sıkıntı esnafı nakitte indirim yapmaya zorluyor

Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nejdet Filizoğlu, bazı restoran ve kafelerde kredi kartı yerine nakit para ile gerçekleştirilen ödemelere yapılan indirim hakkında açıklamalarda bulundu.Duygu TAŞKIRAN/ Gülsüm YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ekonominin alçak seyirde ilerlediği bu süreçte esnaflar da nakit para sıkıntısı çekiyor. Kafe ve restoran işletmecileri de bu bağlamda çözümü, nakit ödemede indirim yapmakta buldu.

"OLMAYAN BİR PARAYA YANİ KREDİ KARTLARINA YÜKLENİLİYORDU"

Konuya ilişkin Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulunan Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Nejdet Filizoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Piyasalarda nakit döngüsünün az olmasından dolayı, olmayan bir paraya yani kredi kartlarına yükleniliyordu. Kredi kartı kullanan işletmeler zaten bankalara pos makinelerinin karşılığında belirli bir komisyon ödüyor. Bu komisyon artık küçük esnafa, üreticiye ağır gelmeye başladığı için nakite indirim esprisi burada başlıyor.”

VERGİ KAÇIRMAYA ZEMİN OLUŞTURUYOR

Nakit ödemeye indirim olayının iki amacı olduğunu kaydeden Başkan Filizoğlu, “Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin her biri kayıt altına alınmaktadır. Bir insanın tüm harcamaları, bir işletmenin tüm girdileri, eğer harcama ya da ödeme kredi kartı ile yapıldıysa kayıtlı ve kanıtlı bulunur. Diğer türlü kayıt altının dışına çıkmak, merdiven altı üretimlerde olur. Vergi kaçırmaya zemin oluşturmak yönünde olur ya da işletmenin nakit sıkışıklığından da olabilir. Esnaf ve tüketici zor durumda. Kullanım kaynaklarını uygun bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor.” dedi.