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Ekonomik 'güven' Ocak'ta arttı
EKONOMİ 30.01.2024, 10:47
Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında aylık bazda yüzde 3,1 artarak 99,4 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK,Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.
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