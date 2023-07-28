Ekonomik güven endeksinde gerileme

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak, endeks 99,3 oldu.ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.

Endeks, Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.