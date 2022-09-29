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Ekonomik güven değişmedi!
EKONOMİ 29.09.2022, 13:00
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi 94,3 değerinde aynı kaldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.
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