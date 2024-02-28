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Ekonomik güven azaldı
EKONOMİ 28.02.2024, 10:15
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi'ne yönelik Şubat ayı verilerini açıkladı.
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 91,8 değerini aldı.
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