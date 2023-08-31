Ekonomik büyümeye bir değerlendirme de Bakan Işıkhan'dan

TÜİK'in açıkladığı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla sonuçları ardından Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesine yönelik bir değerlendirme de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ekonomisinin istikrarla büyümeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı Gayrisafi Yurt içi Hasıla sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdüğüne dikkati çeken Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ekonomisi kırılgan bir ekonomi değildir. Biz zorlu finans koşullarına ve ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlara rağmen büyüme oranlarını istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/csgbakanligi/status/1697197000398098594