EKK'dan yılın ilk toplantısı ve mesajı: 2023 Enflasyonu, OVP hedefinin altında kaldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.ANKARA (İGFA ) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısını Külliye'de gerçekleştirdi.

"Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi neticesinde 2023 yılsonu enflasyonu, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında kaldığına dikkati çekilen toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, istihdam artışının devamı, dezenflasyon süreci, verimliliğin artması, cari açıkta iyileşmenin sürmesi ve sosyal refahın korunmasının temel öncelikleri arasında olacağının altı çizildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yazılı açıklamada şu konulara vurgu yaptı: