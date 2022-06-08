Eker'e 'kurumsal sosyal' ödül

Eker Süt Ürünleri, Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında 4 yürütülen "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeli ile İngiltere'de düzenlenen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dünya Lideri" unvanına layık görüldü.BURSA (İGFA) - Eker, İngiltere'de düzenlenen ve dünyadaki en iyi kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiren Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) “Otizmli Bireyler İş Gücünde” iş modeli ile “Kurumsal Sosyal Sorumluk Eşit Fırsatlar” kategorisinde altın ödül kazanmanın yanında, 2021 yılı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dünya Lideri'' ödülüne de layık görüldü.

Londra’da The Waldorf Hilton Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde; Eker Süt Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Direktörü Çağdaş Savaşan, Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, OBİG İş Modeli Süpervizörü Alperen Aşanbuğa ve OBİG İş Koçu Özge Turhan her iki ödülü de teslim aldılar.

EKER FABRİKASI’NDA 10 OTİZMLİ BİREY İSTİHDAM EDİLİYOR

“Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeli, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle eğitimleri tamamlandığında iş ve yaşam koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçlıyor.

Şu anda 10 otizmli bireyi Bursa'daki fabrikasında iş koçlarının desteği ile istihdam eden Eker, önümüzdeki dönemde istihdam ettiği kişi sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

Otizmli gençlerin hayatlarına dokunarak, onlara özgüven kazandıran iş modeli ile örnek olmak isteyen Eker, projenin tüm sektörler için sürdürülebilir bir hale gelmesini amaçlıyor.