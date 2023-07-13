Ek MTV nasıl alınacak?

6 Şubat depremlerinin etkilerini azaltmak amacıyla gündeme gelen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, TBMM'den geçti. 30 milyar liralık ek gelirin beklendiği 'Ek MTV' mükelleflerden nasıl alınacak?ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen ve Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. İlk taksiti düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bu da ilk taksidin Ağustos ayında ödeneceği anlamına geliyor. Ek MTV'nin ikinci taksidinin ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Teklifte Ek MTV’den muaf olacaklar ise şöyle ifade ediliyor:

“Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.“