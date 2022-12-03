EİB’in kasım ihracatı 1 milyar 533 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri, Kasım ayında ihracatını yüzde 7,6 artırarak 1 milyar 533 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB, Ocak-Kasım döneminde ihracatını yüzde 12,7 yükselterek 16 milyar 631 milyon dolar rakamına ulaştı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri, kasım ayında ihracatını yüzde 7,6 artırarak 1 milyar 533 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ocak-Kasım döneminde ihracatını yüzde 12,7 yükselterek 16 milyar 631 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 13,6 ivmeyle 18 milyar 189 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Kasım ayında 18 artışla 207 milyon dolar ihracatla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 175 artış ile 45 milyon doları Türkiye’ye kazandırarak kasım ayında ihracatını en fazla artıran Birlik oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 38 artışla 158 milyon dolar ihracatla ikinci sıradaki yerini korudu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 10 artışla 140 milyon dolar ihracatla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 110 milyon dolar ihracatla Kasım ayını geride bıraktı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği bulunmayan kimya sektörü Kasım ayında gerçekleştirdiği 110 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan sektörler arasında yer aldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 5 artışla 102 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 93 milyon dolar ihracata imza atarken Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 15 artışla 74 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 32 artışla 71 milyon dolara taşıdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 1,5 artışla 64 milyon dolara çıkardı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 36 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

YENİ ÇÖZÜMLER MASAYA GELMELİ

8 Birliğin ihracatını artırdığını 4 Birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tarım ihracatımız yüzde 19,8 artışla 650 milyon dolar, sanayi ihracatımız 780 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 5,9 artışla 102 milyon dolar oldu. Kasım ayında 181 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 100 ihraç pazarına ihracatımızı artırdık. Almanya 143 milyon dolarlık, ABD yüzde 13 artışla 129 milyon dolarlık, İspanya ise yüzde 14 artışla 87 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 12 artışla 7 milyar 664 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatımızdan yüzde 52 pay alan Avrupa kıtasına 8 milyar 783 milyon dolar ihracatımız var. 2022’nin ilk yarısına göre ihracat artış hızımız düşmüş durumda. Aylık bazda yüzde 29 artışlardan yüzde 7’lere geldik. Geçen ay eksideydik. Yüksek enflasyon ve belirsizliğin zirve yaptığı, fiyat istikrarının olmadığı bir dönemde hedeflerimizi tutturmamız çok zor. Fiyat istikrarı varsa verimlilik olur. AR-GE, inovasyon, katma değer varsa ihracat rekorları kırılır. Uzun vadeli kararlı kalıcı politikaların, yeni çözümlerin masaya konulmasını istiyoruz.” dedi.