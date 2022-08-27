EİB’den e-ihracat atağı

2021'de perakende e-ticaret satışları dünya çapında yaklaşık 4,9 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın önümüzdeki dört yıl içinde yüzde 50 büyüyerek 2025 yılına kadar yaklaşık 7,4 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.İZMİR (İGFA) - Egeli ihracatçılar “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasıyla hızla dijitalleşen yeni dünyanın kurallarına daha hızlı adapte olmaları yönünde önlerinin açılmış olduğu görüşünde.

Ege İhracatçı Birlikleri, geçen sene çalışmalarına başladıkları Egeli ihracatçıların dijital pazaryeri “eib.li” portalının çalışmalarını bitirip, küresel yeni bir online ticaret kanalı haline getirmeyi planlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “E-İhracat Destekleri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasıyla şirketlerin ve işbirliği Kuruluşlarının e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlerde hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi hedefleniyor. E-ihracata yönelik desteklerden şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının yanı sıra E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformları da yararlanabilecek.” dedi.

Türkiye’nin e-ihracat hamlesine büyük bir ivme kazandıracak

Eskinazi, “Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketler aracılığıyla imalatçı şirketlerin üretimleri daha büyük ölçüde e-ihracata yönlendirilebilecek. Ayrıca, Bakanlığın koordinasyonunda ve Bakanlıkça görevlendirilecek İşbirliği kuruluşlarınca kurulacak olan Türkiye E-İhracat Platformu; ihracatçılar ile alıcıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak olup bu oluşuma yüzde 75 oranında 5 yıl süresince ve yıllık 150.000.000 TL’ye kadar verilecek destek ülkemizin e-ihracat hamlesine büyük bir ivme kazandıracaktır. E-İhracata yönelik destekler ile şirketler ve kuruluşlar için ortak bir sinerji yaratılmış ve ihracatçılarımızın online pazarda da rekabetçi olabilmelerinin önü açılmıştır.” diye konuştu.