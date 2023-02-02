EİB tarımda ihracat hedefini yükseltti

Ege İhracatçılar Birliği (EİB), 9 ülkeye tarım ihracatını 500 milyon dolara çıkaracakİZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında dünyada ve ülkemizde resesyon, finansal kriz ikliminin yaşandığı kritik bir konjonktürde tarım sektörünün tarihlerinin altın çağını yaşadığını söyledi.

2022 yılında yüzde 15 artışla 34,2 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 17 artışla 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu olduğuna dikkati çeken Eskinazi, "Tarım ihracatımızın 7 milyar dolara yaklaştığını söylemekten gurur duyuyoruz. Dünyanın tarım ambarı Ege Bölgesi olarak 2022 yılında da liderliğimizi koruduk. 2023 yılında da bu olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz. Kuru meyve, mamul, zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, baharat, tütün, odundışı orman ürünlerinde, organik üretimde dünyada güçlü bir oyuncuyuz. Türk üreticileriyle dünya pazarları arasında köprü görevi gören AgroExpo gibi uluslararası fuarlar, yüksek teknoloji yatırımlar ve sürdürülebilirlik vizyonuyla 10 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.