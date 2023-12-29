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EİB kadın ve genç girişimcilere mentor oluyor

EKONOMİ 29.12.2023, 12:16
EİB kadın ve genç girişimcilere mentor oluyor

Sürdürülebilir ihracatta kadın ve genç temsili EİB Export-Up ile artıyor.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri’nin EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği) ve Turkishwin iş birliğiyle ihracata yeni başlayan ve ihracata adım atmak isteyen kadın ve genç girişimcilere yönelik EİB Export-Up Mentorluk Programı’nın Şubat 2023’te başlayan, “Sürdürülebilir ve Yeşil Büyüme” teması ile gerçekleşen ikinci dönemi başarıyla tamamlandı.  

6 aylık mentörlük programını başarıyla bitiren 8 mentor ve 8 faydalanıcı adına fidan bağışı gerçekleştirildi.  

DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMESİ GEREKİYOR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “EİB Export-Up Mentorluk programımız Birliğimiz, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin işbirliği ile faydalanıcılarımızın tecrübeli ihracatçılarımızın mentorluğunda kişisel ve iş hedeflerini gerçekleştirmesini planlayan bir mentorluk programı. Bu program ile genç ve kadın girişimcilerin networklerini geliştirmelerine yardımcı olmak, sahip oldukları kaynaklara dair farkındalık uyandırmak ve sonuçta Birliğimizin temel amacı olan sürdürülebilir ihracat artışını hedefliyoruz. Programın ilk dönemi 2021 yılı itibariyle farklı sektörlerden 18 kadın ve genç ihracatçımızın katılımıyla başlamış olup sonraki dönem takip eden yılda Sürdürülebilir ve Yeşil Büyüme temasında 8 faydalanıcımız ile devam etmiştir. 2023 yılı son çeyreğinde ise ülkemizde Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrasında programın üçüncü dönemi deprem bölgesinde ticaret hayatına tekrardan dönmeyi amaçlayan 14 depremzede kadın girişimcimize yönelik halihazırda süreç devam etmektedir. Genç ve kadın girişimcilerimiz EİB Export-Up gibi programlarla ihracatta yetkin isimler haline gelecek ve onlar ihracatçı olduklarında katma değerli nitelikli ürün ihracatımız artacaktır. Bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor.” dedi.  

GİRİŞİMİMİ GELİŞTİRME VE BÜYÜTME FIRSATI YAKALADIM

Faydalanıcılardan Swatchloop Teknoloji ve Yazılım A.Ş. kurucusu Güneş Sayıt, “EİB Export-up Mentorluk Programı’nın faydalanıcı kuruluşları arasında yer alarak Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) sağladığı eğitimler ve mentorluk sayesinde girişimimi geliştirme ve büyütme fırsatı yakaladım. EİB’nin iş modelime özel atadığı mentorum Sayın Gürhan Kanlı; pazar fırsatları ve sahada ölçeklenme potansiyeli hususunda bizim için çok faydalı ve değerli bilgilendirmelerde bulundu. Bu açıdan EİB’nin mentor eşleştirmelerinin çok doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. İşini geliştirmek, yurtdışına açılmak ve pazar fırsatlarını yakalamayı isteyen girişimci kadınlara EİB Export-Up programını öneriyorum.” dedi. 

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