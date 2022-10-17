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EİB girişimcilik çemberini genişletiyor

EKONOMİ 17.10.2022, 17:45
EİB girişimcilik çemberini genişletiyor

Türkiye’nin ihracat odaklı ilk mentorluk programı EİB Export-Up ikinci dönemine başlıyor. EİB Export-Up Mentorluk Programına başvurular 21 Ekim’de sona erecek.İZMİR (İGFA) -  Ege İhracatçı Birlikleri’nin genç ve kadın girişimcilere yönelik Türkiye’nin ilk ihracat odaklı ilk mentorluk programı EİB Export-Up; TurkishWIN, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Endeavor Türkiye’nin desteğiyle ikinci dönemine başlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’nin Türkiye’de bir mentorluk programı kurgulayan ilk İhracatçı Birliği olduğunu hatırlattı. 

Genç ve kadın girişimcilerimiz EİB Export-Up sayesinde ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Eskinazi, birçok ülkeyle ticari bağlantılara imza attılar, iş yapış süreçlerini iyileştirip, networklerini genişlettiler. İş hayatında kadın-erkek eşitsizliğindeki makasın gün geçtikçe açıldığı bir dönemde EİB Export-Up Türkiye’nin büyük bir kazanımıdır. EİB olarak ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak olduğunu kaydetti. 

 “Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında sürdürülebilirlikte öncü Ege İhracatçı Birlikleri olarak girişimcilerimize aktaracak çok fazla bilgi ve deneyime sahibiz" diyen Eskinazi, "Genç ve kadın girişimcilerimizle bu kez; son dönemin trendi ve AB Yeşil Mutabakat süreci ile ticari ilişkilerimizi değiştiren, dünyanın yeni kalkınma gündemi “sürdürülebilirliği” irdeleyeceğiz. EİB olarak girişimcilik çemberimizi yeni paydaşlarla büyüterek genişletiyoruz. TurkishWin ile çıktığımız bu yolda ikinci dönemimizde aramıza SKD Türkiye ve Endeavor Türkiye’yi de ekleyerek daha kapsamlı ve güçlü adımlar atıyoruz. Farklı sektörlerimizden ihracata yeni başlayan veya kapasitesini artırmak isteyen 10 genç (40 yaş altı) ve kadın ihracatçımız Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan deneyimli mentor ihracatçılarımızdan ve profesyonel gelişim sağlamaya ihtiyaç duydukları alanlarda alanında uzman isimlerden mentorluk hizmeti alacak. Aynı zamanda faydalanıcılar devlet yardımları, global pazarlama, e-ihracat, sürdürülebilirlik gibi konularda eğitimlere dahil olacaklar.” diye konuştu.

6 ay sürecek ikinci dönem programda www.export-up.org  mail adresinden gerçekleşen başvurular neticesinde mülakatlar ile belirlenecek 10 faydalanıcı yer alacak.

Bu programın teması Sürdürülebilir ve Yeşil Büyüme olarak belirlenmiş olup bu eksende faaliyet gösteren genç ve kadın ihracatçılarımız programda yer almaya hak kazanacak.

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