EİB: Domates konservesi ve salçası ihracatı sürüyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama iddialarına yalanlama geldi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın Domates Konservesi ve Salça İhracatı Kayda Bağlanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile “Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)” ihracatında kayıt uygulaması getirilmiş olup söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlanması söz konusu olmadığını belirten Başkan Uçak, "Ayrıca, bu ürünlerin ihracatı Bakanlığımız iznine de tâbi kılınmamıştır. Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörümüz Türk bayrağını dünyada ebediyen dalgalandırmaya devam edecektir" dedi.