EİB 5 yıldır ihracatın zirvesine 'demir' attı!

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında 5 yıldır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2022 yılı hedefi olan 1,9 milyar doları 2022 yılı sonunda 2 milyar 564 milyon dolara ulaştırdı.İZMİR (İGFA) - 2021 yılına göre ihracatlarını yüzde 15 artırmayı başardıklarını aktaran Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, EİB çatısı altında 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birlik olduklarının altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Başkan Ertan, birlik üyesi ihracatçı firmaların rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla, son yıllarda Dünya gündeminde öne çıkan, demir-çelik ve demirdışı metaller sektörleri için çok büyük önem taşıyan “Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik” konularını stratejilerinin odak noktası haline getirdikleri bilgisini paylaştı.

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıkları çalışmaları özetleyen Ertan, “Sektörümüz mensubu 15 firmayla Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir URGE projesi başlattık. Projemiz ile katılımcı firmalarımıza eğitim, danışmanlık, yurtdışı heyet ve fuar organizasyonları gibi faaliyeteler ile destek olmaya çalışıyoruz. Nisan ayının başında Almanya’da gerçekleştirilen Green Steel World fuarını ziyaret ederek, stratejimizin temelini oluşturan temiz üretim ve karbonsuzlaşma konularındaki son gelişmeleri yakından gözlemleme olanağı bulduk. Sektörümüzün endüstri 4.0 ve ötesi hakkındaki gelişmeleri takip ederek bilgilendirilmesi ve yerinde iyi uygulama örneklerini gözlemlemesi, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların görülmesi ve ülkemize bu uygulamaların nasıl adapte edilebileceğinin incelenmesi amacıyla Almanya’ya endüstri 4.0 konusunda inceleme ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretleri her yıl bir rutin haline getirerek güncel gelişmeleri yakından takip etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.