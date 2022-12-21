Eğlence Vergisi 'sıfır'landı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi yüzde sıfır olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak