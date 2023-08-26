Eğitim dolandırıcılığına dikkat!
Hızla büyüyen ve gelişen bir pazar haline gelen dijital pazarlama sektörü, birçok fırsatın yanı sıra beraberinde bazı sorunları da getiriyor.İSTANBUL (İGFA)- Her yıl büyümesini ikiye katlayarak gelişen dijital pazarlama sektörü, aynı zamanda bazı sorunlara yol açıyor. Dijital pazarlama eğitimi sunan pek çok platformun arasında ise kaliteyi ayırt etmek giderek zorlaşıyor.
Son dönemde dijital pazarlama sektöründe olumsuz içerikler ve yanıltıcı vaatlerin arttığını gözlemlendiklerini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, kısa yoldan zenginlik vaadiyle insanları cezbetmeye çalışan, ancak temel prensipleri ve emeği göz ardı eden içeriklerin sektörü olumsuzluk etkilediğini söyledi.
Kaplan, eğitim almak isteyen kişilerin referans kontrolü, uzmanlık-deneyim, sertifikasyon, fiyat karşılaştırması ve öğrenci deneyimlerini araştırarak, başvurmalarını gerektiğini belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Konyaspor
|3
|5
|3. Hatayspor
|2
|4
|4. Sivasspor
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. A.Demirspor
|2
|4
|8. Rizespor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Kasımpasa
|3
|4
|11. Pendikspor
|3
|4
|12. Karagümrük
|2
|3
|13. Trabzonspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Kayserispor
|2
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Antalyaspor
|2
|1
|18. Samsunspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Gençlerbirliği
|3
|7
|4. Şanlıurfaspor
|2
|6
|5. Ümraniye
|3
|4
|6. Sakaryaspor
|3
|4
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Adanaspor
|2
|3
|9. Ahlatçı Çorum FK
|2
|3
|10. Giresunspor
|2
|3
|11. Altay
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. Arsenal
|3
|7
|3. West Ham United
|3
|7
|4. Brighton
|3
|6
|5. M.City
|2
|6
|6. M. United
|3
|6
|7. Brentford
|3
|5
|8. Liverpool
|2
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Fulham
|3
|4
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Aston Villa
|2
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|3
|4
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|3
|1
|20. Granada
|2
|0