Eğitim Bir-Sen: Çalışanların promosyonları revize edilmeli

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, eğitim çalışanlarının banka promosyon anlaşmalarının güncellenmesi taleplerini yineleyerek, yaşanan yüksek enflasyon dolayısıyla promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara revizyonlar yapılması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Binlerce eğitim çalışanının maaşlarına yönelik iyileştirmeler tamamlanırken, banka promosyon ödemelerinin güncellenmemesine Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, tepki göstererek çağrıda bulundu.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, yazılı açıklamasında promosyon anlaşmalarının günümüz şartlarına göre revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şube olarak 2020 ve 2021 yılı başlarında yapılan promosyon sözleşmelerinin, değişen ekonomik koşullar sebebiyle güncellemesine ilişkin 2022 Ocak itibariyle yazılı olarak ilgili idarelere taleplerini ilettiklerini anımsatan Acar, "Şu ana kadar eğitim çalışanlarının banka promosyonunun güncellenmesi talebimize; maaş/ücretlerin artmasına ve kar oranları artmasına rağmen, bankalar olumlu dönüş yapmamaktadırlar” dedi.

"Yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle önceden yapılan promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmelidir" diyen Acar, revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmelerin ilgili idareler tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihaleler açılması gerektiğini kaydetti.

Acar, açıklamasında, "Eğitim Bir Sen olarak çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik refah düzeylerini artırılmasına yönelik mücadelemizi sürdürüyoruz. Her bir eğitim çalışanının hakkını koruyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Yıllardır verdiğimiz emek mücadelesinin meyvesi olan kazanımlarımız ile birlikte; adil ve hakkaniyete uygun çözümler üretmeyi sürdürerek, ‘Banka Promosyon Anlaşmaları’ ile ilgili konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.