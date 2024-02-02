EgeYapı halka arzda ilk aşamayı tamamladı

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket veya EgeYapı), halka arz yolunda ilk aşamayı tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) dönüşüm iznini aldı. Şirket, portföyündeki projelerle halka arz sürecini 2024 yılı bitmeden tamamlamayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - Gayrimenkul sektöründe 360 derece hizmet veren EgeYapı, halka arz yolunda ilk aşamayı tamamladı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm iznini 21.12.2023 tarih ve 80/1767 sayılı SPK kararını takiben aldı. Böylelikle halka arz sürecinin ilk adımını atmış oldu. EgeYapı, Portföyündeki projelerle halka açılma sürecini 2024 yılı bitmeden tamamlamayı hedefliyor.

Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası alanda edindiği deneyimin ardından 2015 yılında temelleri atılan EgeYapı, yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme işlerini başarı ile gerçekleştirmiştir. Şirket, ileri teknoloji odaklı yönetim yaklaşımı, güçlü mühendislik anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği prestijli marka değeri yüksek projelerle sektörde fark yaratmayı sürdürüyor.

Şirketin bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri arasında; BatıŞehir, Cer İstanbul, Kordon İstanbul Projesi ve ÇamlıYaka Konakları bulunuyor. Ayrıca EgeYapı’nın devam eden ModernYaka ve EgeYapı Kekliktepe projeleri bulunmaktadır. Gelecekte ise İstanbul’da Şile ve Beyoğlu; İzmir’de Urla; Çanakkale Ezine ile Ayvacık’ta Paşaköy ve Ahmetçe; Yalova’da Altınova projesi hayata geçirilecektir. EgeYapı, sağlam mühendislik vizyonu ile A sınıfı enerji belgeli sürdürülebilir yaşam alanları geliştirdiği projelerinde bölgelere değer katmaya devam ediyor.

EgeYapı, sağlam mühendislik vizyonu ile A sınıfı enerji belgeli sürdürülebilir yaşam alanları geliştirdiği projelerinde bölgelere değer katmaya devam ediyor. 2023-2025 yılları arasında 7 milyar TL yatırım değerinde 7 projeyi tamamlamayı planlayan Şirket, [ana hissedarı Ege Yapı A.Ş. ve Şirket’in konsolidasyona tabi iş ortaklıkları ile birlikte] bugün sahada 3 bin 500 kişi, merkezde 113 kişi ve mühendislik kadrosunda 400 kişilik bir istihdam sağlamaktadır.

DİDEM GÜNEŞ, EGEYAPI GYO GENEL MÜDÜRÜ OLDU

EgeYapı bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Didem Güneş, EgeYapı halka arz sürecine başlamasıyla birlikte EgeYapı GYO’ya Genel Müdür olarak atandı. Bu atama ile Didem Güneş, şirketin stratejik yönetim ve büyüme hedeflerine liderlik edecek. 17 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak göreve başlayan Didem Güneş, şirketin vizyonunu güçlendirmek adına önemli kararlar alacaktır.

DİDEM GÜNEŞ KİMDİR?

Didem Güneş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi çift ana dal İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümlerinde tamamlamıştır. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. İş hayatına 2010-2011 yıllarında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Proje Danışmanı olarak başlayan Didem Güneş, 2011 yılında EgeYapı’ya Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi olarak geçti. Şirket bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Didem Güneş 2018 yılında EgeYapı’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir. Didem Güneş, Şirketin SPK’dan GYO’ya dönüşüm iznini alarak halka arz sürecini başlamasıyla birlikte 17 Ocak 2024 itibariyle EgeYapı’ya Genel Müdür olarak atanmıştır.