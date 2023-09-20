Ege’nin en büyük güneş enerji santrali olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ’nin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 90 MW kurulu gücündeki Ege’nin en büyük güneş enerji santralinin yapımı başladı. 240 futbol sahası büyüklüğünde olacak dev yatırım ile yılda 180 milyon KWh elektrik enerjisi üretilecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak, fazla üretim ile de gelir elde edeceği güneş enerji santralinin yapımı başladı. Çivril ilçesinin Tokça Mahallesi’nde bulunan 1,7 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak dev yatırım için ihaleyi alan firmaya kısa süre önce yer teslimi yapıldı. 8 ayda bitirilmesi planlanan tesiste ilk olarak tesviye çalışmalarına başlandı. Çok sayıda iş makinesi arazinin tesviyesi için yoğun bir şekilde çalışırken, alanın bir an önce güneş panelleri kurulmaya hazır hale getirilmesi için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Yıllık 180 milyon KWh elektrik enerjisi üretmesi planlanan dev tesisin 240 futbol sahası büyüklüğünde olacağına dikkat çekilirken, 90 MW kurulu gücünde olacak tesisin Ege Bölgesi’nin en büyük güneş enerji santrali olacağı kaydedildi. Yılın 365 günü elektrik üretecek dev yatırım en az 30 yıl Denizli’ye hizmet verecek.

Enerji merkezi olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisinin öneminden bahsederek, Ege Bölgesi’nin en büyük güneş enerji santralinin inşasına başladıklarını müjdeledi. Tesisin en az 30 yıl Denizli’ye hizmet vereceğini, faaliyete aldıktan sonra ise Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ’nin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacağını, fazla üretimin ise kuruma gelir olacağını kaydeden Başkan Zolan, “Güneş enerji santralimiz inşallah geleceğe yaptığımız en büyük yatırımlardan biri olacak. Bu tesis sadece bizim dönemimize değil bizden sonraki yönetimlere de nefes olacak” dedi.

Cari açığı azaltacak

Enerji ihtiyacını karşılamak, bütçeye büyük yük getiren bedelden kurtulmak ve ülkenin cari açığına neden olan enerji giderini bir nebze de azaltmak için böylesine büyük bir yatırıma imza attıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Bu bölge şehrimizin, Büyükşehir Belediyemizin enerji merkezi olacak ve çok uzun yıllar Denizli’mize hizmet verecek. Geleceğe daha da güvenle bakmamızı sağlayacak enerji yatırımımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah’ım kazasız belasız bitirmeyi nasip eylesin” dedi.