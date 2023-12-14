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Ege’nin en büyük güneş enerji santrali olacak

EKONOMİ 14.12.2023, 07:27
Ege’nin en büyük güneş enerji santrali olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün Çivril ilçesinde hayata geçireceği Ege’nin en büyük güneş enerji santrali inşaatı hızla devam ediyor. 90 MW gücündeki güneş enerji santrali yatırım alanında incelemelerde bulunan Başkan Zolan, GES’in tamamlanmasıyla “Kazanan Denizli olacak” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün Çivril ilçesinde hayata geçireceği, kurulu gücü 90 MW gücünde olacak güneş enerji santralinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Zolan’ın Çivril ilçesinin Tokça Mahallesindeki 1,5 milyon metrekareye kurulacak ve yılda 180 milyon KWh elektrik üretmesi planlanan tesis alanında yaptığı incelemeye Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ali Büyür, Tokça Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın beraberindekiler eşlik etti. Arazi tesviye ve dolgu işlemlerinin hızlı bir şekilde sürdürüldüğü proje alanında bir süre incelemelerde bulunan ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, çalışmalar tamamlandığında montajı yapılacak ilk güneş enerji panelini imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımı olan projenin başlangıcının yapıldığını, hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, bu yatırımın çok önemli bir akar olacağını söyledi. Çivril’in Tokça Mahallesi’nde kıraç ve kayalık bir arazide çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Zolan, “Tarım alanına zarar vermeden, çevreye duyarlı güneş enerjisi santralini yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

Enerji gideri karşılanacak, artı gelir sağlanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün her yıl çok ciddi miktarda enerji kullandığını belirterek, elektrik giderinin çok büyük bir gider olduğunu söyledi. Günlük yaklaşık 1.5 milyon TL’ye tekabül eden enerji giderinin GES sayesinde karşılanacağını, en az 30 yıl Denizli’ye hizmet vereceğini, sonrasında ise arazinin yeni teknolojilerle yine enerji üretim merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirten Başkan Zolan, “Burada üretilen elektriği tüm arıtma tesislerimiz, su depolarımız, idari binalarımızda kullanacağız. Daha fazla üretilen elektrik kurumumuza gelir olacak. Bütçemizden elektrikle ilgili bir çıktı olmayacağı gibi artı üzerine gelir de söz konusu olacak. Bu kurumumuza, şehrimize nefes verecek. Maliyetlerimizi sürdürülebilir ve daha az olmasını sağlayacak” diye konuştu.

Başkan Zolan: Burası bizim enerji üssümüz olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sorunların kökten çözmek için karar verdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Nasıl içme suyumuzu baraj yaparak uzun vadeli kökten bir çözüm ortaya koyduysak, bu suyu sağlamakta kullandığımız en büyük maliyetimiz olan enerjiyi kökten çözmek için Denizli’mizde 90 MW’lık GES kurmaya karar verdik. Burası bittiğinde inşallah 30 yıl sistem çalışacak, yeni imkanlar ve enerji üretim alanlarıyla burası bizim enerji üssümüz olacak. Sonsuz enerji üreteceğimiz belediyemize, Denizli’mize ait bir yer edinmiş olacağız. Bu sadece bizim dönemimize değil, gelecek nesillere de enerji üretmeye Denizli’mize enerji üretmeye devam etsin istiyoruz. Biz günlük işler değil, uzun vadeli işlerin altına imza atmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Kazanan Denizli olacak”

Yapılan yatırımların büyük ve maliyetli yatırımlar olduğunu ve bu çalışmaların tamamlanmasıyla Denizli’nin önünün açılacağı müjdesini veren Başkan Zolan, “Denizli’mizin önünde çok rahat yıllar olacak. Enerji üretimiz bizlere birçok güzellik getirecek, imkanlar sağlayacak. Denizli’mize şimdiden hayırlı olsun. Hedefimiz Mart ayında 90 MW’lık santralimizi hizmete almaktır. Ege bölgesinin şu anda kurulan en büyük güneş enerji santrali, inşallah bunu da hallettikten sonra Denizli’mizin önünde çok büyük sorun kalmayacak. Barajımızı, içme suyumuzu çözdük, altyapılarımızı baştan aşağıya değiştirdik. Biz istiyoruz ki bizden sonra gelen nesiller çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin, geleceğe güvenle baksın. Kalıcı ve büyük işlerin altına imza attık. Sorunların kenarından dolaşmadık, sorunun köküne indik. Bizlere destek veren hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güneş Enerji Santralimiz Denizli’mize enerji ve güç verecek. Kazanan Denizli olacak” ifadelerini kullandı.

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