EGEMDER’den emlak sektörü çalışanlarına eğitim

Emlak Gelişim ve Müşavirleri Derneği (EGEMDER) emlak sektörü çalışanlarına yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.Manisa (İGFA) - Ercan Telci'nin verdiği eğitime sektör çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Eğitim üzerine açıklama yapan EGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Caner Gürdil "200'e yakın emlak sektörü çalışanı eğitim programımıza katılım sağladı. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. Muhteşem bir eğitime öncülük ettiklerini söyleyen EGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Caner Gürdil "Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonunda düzenlediğimiz programa 200 e yakın sektör temsilcisi meslektaşımızın katılımı yanında CBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu Emlak Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Sn Ece Özmen hanım’ında katılımı ile gerçekleşen etkinliğimizde Hem öğrendik hem de eğlendik. EGEMDER olarak davetimizi geri çevirmeyerek gelen Satış ve Pazarlama Eğitmeni, Satış Bilgeliği Kitabı yazarı ve 3 yıl üst üste En İyi Satış Eğitmeni seçilen Sayın Ercan Telci hocamızın Yunus Emre, Tapduk Emre, Mevlana ve Şems gibi ilham verici şahsiyetlerin hayatlarından esinlenerek anlatımına şahit olduk. Yunus Emre’nin sevgi ve hoşgörü dolu sözleri, Tapduk Emre’nin samimiyeti, Mevlana’nın Aşk ve Anlayışı, Şems’in ise içsel aydınlanma arayışı Satışın derinliklerinde birleşti. Bu büyük düşünürlerin hayatları, insanlığa rehberlik eden evrensel değerleri ve bilgeliği yansıtarak Satışın sadece Maddi Kazanç değil, aynı zamanda manevi zenginlikle de ilişkilendirilebileceğini bize gösterdi" dedi.

Başkan Caner Gürdil "Derneğimizin kuruluş mottosu olan “Geçmişe Hesap Sormak Yerine Geleceğe Yön Vermek İçin Buradayız” diyerek başladığı konuşmasında Şehrimizde Kuruluşumuz olan Eylül ayından bu yana düzenlediğimiz İkinci Eğitim etkinliği ve 2. Yön tabelamızı yerleştiriyoruz. Sektörümüz ve Mesleğimiz ile alakalı gelişmelere öncülük eden ve bu amaç için çaba sarf eden herkes ile bir arada olarak Gayrimenkul Danışmanlığı Mesleğinin toplumda daha saygın bir hale getirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kişisel ve Mesleki gelişimlerin yanında Sosyal organizasyonlarında önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Başkan Gürdil Mesleğine değer katmak isteyen tüm meslektaşları EGEMDER çatısı altında birleşmeye davet etti.